DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

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Denizde Etkinlik

Haftanın Başkanı

Bayındır Belediye Başkanı Dr.Ufuk Sesli

Haftanın Kenti

Çiçeğin Başkenti:Bayındır

Çocuklar Bu Merkezi Çok Sevdi

Yunusemre Çocuk Korosu Kuruldu

Sarıyer’den 5 Bin Öğrenciye Burs

"Olanak Sağlamaya Çalışıyoruz"

"2017 Açılış ve Temel Atma Yılı Olacak"

Kent Baştan Başa Yenileniyor

"Başkan Amca Bize Kar Getir"

Güneş Altında Kartopu Savaşı

Konya’nın Kar Fotoğrafları

Dereceye Girenler Belli Oldu

İstiklal Caddesi ve Tramvay Yenileniyor

Atıksu Çalışmalarına Devam

Her Mahalleye Kreş

Anne Babalara Nefes Aldıracak Proje

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