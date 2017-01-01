DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

Haftanın Başkanı
Bayındır Belediye Başkanı Dr.Ufuk Sesli
Haftanın Kenti
Çiçeğin Başkenti:Bayındır
Çocuklar Bu Merkezi Çok Sevdi
Yunusemre Çocuk Korosu Kuruldu
Sarıyer’den 5 Bin Öğrenciye Burs
"Olanak Sağlamaya Çalışıyoruz"
"2017 Açılış ve Temel Atma Yılı Olacak"
Kent Baştan Başa Yenileniyor
"Başkan Amca Bize Kar Getir"
Güneş Altında Kartopu Savaşı
Konya’nın Kar Fotoğrafları
Dereceye Girenler Belli Oldu
İstiklal Caddesi ve Tramvay Yenileniyor
Atıksu Çalışmalarına Devam
Her Mahalleye Kreş
Anne Babalara Nefes Aldıracak Proje